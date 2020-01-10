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Американская компания dTOOR в рамках выставки потребительской электроники CES 2020 анонсировала круглый смартфон на базе операционной системы Android. Новинка называется Cyrcle Phone.

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Внешне модель напоминает круглые смарт-часы без ремешка. Одной из особенностей смартфона является наличие сразу двух разъёмов для наушников. Также есть порты USB Type-C и micro-USB. Сердцем Cyrcle Phone выступает неизвестный мобильный процессор, оборудованный 4G-модемом. Однокристальная система дополнена 2 ГБ оперативной памяти. Вместимость ПЗУ составила 16 ГБ. Автономность модели обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 2000 мАч. Также в состав девайса входит адаптер беспроводной связи Bluetooth 4.2.

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По словам производителя, Cyrcle Phone является непрямоугольным смартфоном для непрямоугольных пользователей и должен служить источником вдохновения. Оборудована новинка круглым экраном разрешением 800 х 800 точек, диаметр которого составляет 3,45 дюйма.

Начать вдохновляться Cyrcle Phone непрямоугольные люди смогут только через год. Старт продаж устройства запланирован на первый квартал 2021 года. Стоимость смартфона составила 700 долларов. Образец, показанный в рамках выставки потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020, работает на базе операционной системы Android 9. С какой версией ОС поступит в продажу финальный вариант устройства – непонятно. Отметим, что на момент его релиза уже будет готово программное обеспечение Android 11.