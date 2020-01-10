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Xiaomi официально закрыла проект Mi MIX Alpha

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Xiaomi Mi MIX Alpha, Meizu Zero и vivo APEX – все эти смартфоны 2019 года объединяет то, что их показали, но дальше предварительного анонса дело не пошло. О vivo APEX, который презентовали в начале прошлого года, все быстро забыли. Meizu Zero не собрал нужной суммы на краудфандинговой площадке. Ожидалось, что Xiaomi Mi MIX Alpha не постигнет та же участь. Компания из Поднебесной рассказала об основных параметрах смартфона и даже стоимость на презентации в сентябре 2019 года объявила. Продаваться он должен был по рекомендованной цене 2800 долларов.

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Затем производитель отправил свой концептуальный аппарат в «концертный» тур по Европе. Mi MIX Alpha показали сначала в Украине, затем модель привезли в Россию, после чего флагман отправился в страны Западной Европы. Международной версии смартфона приписывали стоимость в районе 3200 евро. Однако, амбиции устройства выйти на европейскую арену приказали долго жить.

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Сегодня компания из Поднебесной официально заявила, что Xiaomi Mi MIX Alpha не будет запущен в производство. Представители Xiaomi напомнили, что целью выпуска устройства было создание прорывного имиджевого продукта вне зависимости от стоимости, который мог бы продемонстрировать возможности технологий китайского производственного гиганта.

На момент своего анонса модель получила топовую начинку. В основу лёг 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 855 Plus, который дополнили оперативной памяти в объёме 12 ГБ. Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 512 ГБ, а ёмкость несъёмного аккумулятора – 4050 мАч.

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Главной фишкой смартфона был опоясывающий дисплей диагональю около 8 дюймов с разрешением 2088 х 2250 пикселей с запредельной площадью полезного пространства, по словам производителя. Также Xiaomi Mi MIX Alpha обзавёлся 108-мегапиксельным датчиком изображения, который до сих пор есть только в одном телефоне на рынке (Mi Note 10). Видео модель могла бы записывать в максимальном разрешении 6K.

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