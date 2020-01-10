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В октябре 2018 год компания Xiaomi анонсировала Black Shark Helo, который стал первым в мире смартфоном с 10 ГБ оперативной памяти. В том же месяце тот же производитель презентовал специальное издание флагманского слайдера Mi MIX 3, которое получило название Forbidden City и стало вторым телефоном с 10 ГБ ОЗУ на рынке.

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Такой объём оперативки редко встречается в смартфонах, поскольку многие производители начали оснащать свои девайсы сразу 12 ГБ ОЗУ. Помимо двух вышеупомянутых моделей 10 ГБ оперативной памяти на борту несут Nubia Red Magic Mars, OnePlus 6T McLaren Edition и vivo NEX Dual Display. Все они были анонсированы в конце 2018 года.

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В декабре того же года состоялась премьера первого на рынке смартфона с 12 ГБ ОЗУ. Им стало флагманское решение Lenovo Z5 Pro. Пока что это рекорд, но, судя по всему, уже совсем скоро он будет побит. Как стало известно, китайская компания Xiaomi планирует выпустить игровой телефон, оснащённый 16 ГБ оперативной памяти. Он будет называться Black Shark 3 5G. Из названия понятно, что ещё одной фишкой модели станет поддержка работы в сетях пятого поколения. Обеспечивать её, учитывая опыт предыдущих моделей линейки, будет флагманский смартфон компании Qualcomm, которым на данный момент выступает SoC Snapdragon 865.

Больше информации о Black Shark 3 5G пока что нет. На данный момент последним смартфоном игровой линейки является модель Black Shark 2 Pro, которую представили в июле минувшего года. Устройство оснащено OLED панелью формата FHD+ со 109-процентным покрытием пространства DCI/P3. Диагональ составляет 6,39”.

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Девайс оборудован процессором Snapdragon 855 Plus в паре с 12 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации. Вместимость накопителя составляет 256 ГБ. Также стоит отметить 20-мегапиксельную фронталку, основную камеру разрешением 48 Мп + 12 Мп, стереодинамики и аккумулятор на 4000 мАч.