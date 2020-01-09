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Nokia планирует обновить 7 смартфонов до Android 10

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Финский легендарный бренд Nokia после длительного «отпуска» несколько лет назад вернулся к производству телефонов. В ассортименте компании есть несколько смартфонов флагманского уровня, но не они пользуются самой большой популярностью. Куда привлекательнее в глазах потребителей выглядят недорогие устройства. Практически все они работают на базе стоковой версии операционной системы Android. Как стало известно, HMD Global, компания, владеющая правами на бренд Nokia, решила обновить сразу семь смартфонов до Android 10 в начале 2020 года.

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Три из них уже получили апдейт программного обеспечения. Счастливчиками стали такие модели, как Nokia 7 Plus и Nokia 6.1 в паре с Plus-версией. Первым из трио операционную систему Android 10 получил Nokia 6.1 Plus. Смартфон комплектуется 5,8-дюймовым дисплеем с вырезом для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Сердцем модели выступает чипсет Snapdragon 636, дополненный 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 64 ГБ.

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Также в девайсе на тыльной панели есть биометрический датчик и основная камера с разрешением 16 Мп + 5 Мп. Отметим, что Nokia 6.1 Plus был представлен в середине лета 2018 года. В продажу смартфон поступит с предустановленным программным обеспечением Android 8.1 Oreo.

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Вторым на очереди стал аппарат под названием Nokia 7 Plus. Его представили в феврале позапрошлого года, а в продаже модель появилась спустя месяц после премьеры. В смартфоне установлен 6” экран формата Full HD+ с соотношением сторон 2 к 1.

Основная камера получила универсальный модуль на 12 Мп и 13-мегапиксельный телеобъектив с двукратным оптическим зумом. Разрешение фронталки составило 16 Мп. Nokia 7 Plus выделяется наличием оптики от ZEISS. Мозгом смартфона стал процессор Snapdragon 660, которого дополнили оперативной памятью в объёме 4/6 ГБ. Вне зависимости от комплектации вместимость накопителя составила 64 ГБ. Также отметить стоит аккумулятор ёмкостью 3800 мАч и NFC. В продаже модель появилась, как и Nokia 6.1 Plus, с ОС Android Oreo.

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Последний смартфон компании, который уже получил обновление в новом году, называется Nokia 6.1. Это ещё одна модель 2018 года выпуска, которая изначально продавалась с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo.

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Nokia 6.1 имеет 5,5” IPS экран формата FHD с разрешением 1920 х 1080 пикселей. В основной камере на 16 Мп установлена оптика от ZEISS. Селфи-камера построена на базе 8-мегапиксельной матрицы. Вычислительным центром выступила однокристальная система Snapdragon 630, в пару к которой предусмотрено 3/4 ГБ ОЗУ. Объём хранилища – 32/64 ГБ. Работу без подзарядки обеспечивает аккумулятор на 3000 мАч.

В ближайшее время Android 10 появится ещё на квартете смартфонов HMD Global. Порядок и сроки выхода апдейта неизвестны, но точно обновятся модели Nokia 3.1 Plus, Nokia 2.2, Nokia 3.2 и Nokia 4.2. Первый аппарат был анонсирован в 2018 году, все остальные появились в 2019 году.

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