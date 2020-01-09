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Вчера появилась информация о планах китайской компании Xiaomi по обновлению смартфонов. Как стало известно, программное обеспечение MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 появится во всех смартфонах производителя из Поднебесной, которые были анонсированы в 2019 году. А вот большинство моделей 2018 года выпуска останутся на ОС Android 9 Pie, хотя проприетарная прошивка Xiaomi будет обновлена до свежей версии. Но это касается в первую очередь дешёвых устройств, в то время как флагманы ещё как минимум один апдейт увидят. Точнее, уже увидели.

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Ещё в прошлом году флагманская модель Xiaomi Mi 8, которая появилась на свет в конце мая 2018 года, получила MIUI 11 с операционной системой Android 9.0 Pie. Новый год для смартфона начался выходом стабильной версии программного обеспечения с ОС Android 10. Речь идёт о международной версии прошивки. Размер обновления под номером MIUI 11.0.1.0.QEAMIXM составляет около 2 ГБ. Вместе с последней версией операционной системы он приносит заплатку безопасности Google за декабрь ушедшего года. После установки апдейта все данные на смартфоне сохраняются, но компания, как всегда, рекомендует сделать резервное копирование.

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Напомним, что Xiaomi Mi 8 был представлен 31 мая 2018 года в рамках мероприятия Mi Product Launch 2018. Вместе с флагманом дебютировала оболочка MIUI 10, но сам смартфон в продажу поступил с предустановленным программным обеспечением MIUI 9 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

В России в официальном магазине Mi.com стоимость Xiaomi Mi 8 составляет 29 990 рублей и 32 990 рублей в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти соответственно. При этом на Яндекс.Маркет найти смартфон можно в этих же конфигурациях на 10 000 рублей дешевле. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ вне зависимости от комплектации. На AliExpress стоимость устройства также стартует с отметки в 20 000 рублей примерно, но не стоит забывать о таможенной пошлине.

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Xiaomi Mi 8 также предлагает 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 845 и аккумуляторную батарею ёмкостью 3400 мАч. Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп, а фронтальная – 20 Мп. Дисплей OLED характеризуется разрешением Full HD+ и диагональю 6,21 дюйма. Биометрический сканер установлен на тыльной панели.