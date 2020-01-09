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Skagen представила умные часы на чипе Snapdragon Wear 3100

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Skagen, дочерняя компания Fossil, на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase представила новые смарт-часы, построенные на базе однокристальной системы Snapdragon Wear 3100. Носимый гаджет производителя называется Skagen Falster 3.

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Новинка оборудована микрофоном и динамиком, поэтому она позволяет принимать и совершать звонки, не доставая смартфон из кармана. Модель представлена только одной 42-миллиметровой версией. Комплектуется гаджет 1,3 дюймовым OLED-дисплеем круглой формы. Для управления устройством предусмотрены две клавиши и вращающаяся головка, которые обосновались на правой стороне.

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Корпус Skagen Falster 3 может похвастаться защитой от влаги, но стандарт не уточняется. Вероятно, речь идёт о маркировке 3ATM. Под капотом новинки установлены NFC, GPS и сенсор для измерения частоты сердечных сокращений. Оперативной памяти смарт-часы несут на борту 1 ГБ, а вместимость постоянного запоминающего устройства составила 8 ГБ.

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Программной оболочкой умных часов выступает операционная система Google Wear OS. Производитель подчёркивает поддержку работы с голосовым ассистентом Google Assistant и возможность голосового перевода в Google Translate. Что касается автономности, сказано лишь о наличии несколько режимов энергопотребления, но точных данных на презентации не привели. 

Новинка уже поступила в продажу по цене около 300 долларов. Покупатели могут выбрать один из трёх ремешков: кожный, металлический или силиконовый.

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