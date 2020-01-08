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Трассировка лучей может появиться в смартфонах

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Примерно год трассировка лучей радует своим присутствием на потребительском рынке. В 2020 году видеокарты с поддержкой Ray Tracing должна представить американская компания AMD. Кроме того, эту технологию мы увидим в игровых консолях нового поколения от Sony и Microsoft. Однако, компания Adshir показала, что трассировка лучей может появиться и в смартфонах.

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Естественно, в ближайшем будущем никто не будет заниматься реализацией поддержки Ray Tracing в умных телефонах на аппаратном уровне. Но вот что касается программной поддержки трассировки лучей, которая не будет зависеть от параметров графического ускорителя и центрального процессора, то почему бы и нет.

На выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 компания Adshir продемонстрировала технологию внедрения трассировки лучей в устройства, оборудованные чипами с мизерным энергопотреблением. Разработка называется LocalRay. По словам разработчиков, она представляет собой кроссплатформенное решение, которое поддерживает работу с разными операционными системами и различной аппаратной архитектурой. При этом о поддержке iOS или iPadOS пока что не говорится.

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В Adshir подчеркнули, что LocalRay не будет нацелена исключительно на смартфоны. Технология должна найти своё применение и в играх для персональных компьютеров.

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