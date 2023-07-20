Концепция проекта предполагала выделение дополнительных вычислительных ресурсов из облака.

В 2022 году Intel анонсировала Project Endgame, концепция проекта заключалась в создании системы, с помощью которой пользователи могли бы увеличивать производительность одних устройств за счёт других или получать дополнительные вычислительные мощности из облака, в частности для игр. Например, получать дополнительные вычислительные ресурсы для ноутбука из облака и запускать требовательные игры. Концепция Project Endgame несколько отличалась от существующих облачных сервисов и, казалось, быть лишена их недостатков и ограничений.

Как сообщает VideoCardz, каких-либо новостей о Project Endgame не было уже больше года, похоже, что проект в настоящее время приостановлен. В Intel подтверждают это, официальный аккаунт компании в Twitter* @IntelGraphics ответил одному из пользователей: «Наши усилия по реализации проекта Project Endgame приостановлены. На данный момент нам нечем поделиться».

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В отличие от таких сервисов, как NVIDIA GeForce NOW, создающих виртуальные экземпляры операционной системы в облаке, Endgame был разработан для добавления дополнительной вычислительной мощности устройству пользователя. Систему планировали сделать быстрой и простой, она могла стать отличной альтернативой традиционным облачным сервисам.