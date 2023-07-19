Большое обновление системы виртуализации.

Oracle выпустила больше обновление для популярной бесплатной системы виртуализации VirtualBox, новая версия под номером 7.0.10 приносит множество изменений, включая общие оптимизации Oracle Cloud Infrastructure (OCI), а также различные исправления для решения проблем с работой VMM (Virtual Machine Manager) на macOS 13.3 (Ventura), сообщает Neowin. Среди большого списка изменений внимание специалистов также привлекли исправления графических ошибок в гостевых операционных системах Windows 11 и различных сбоев, возникающих после настройки доверенного платформенного модуля (Trusted Platform Module, TPM) версии 1.2 для виртуальной машины, также стоит отметить внедрение начальной поддержки OpenGL 4.1.

В числе других ключевых исправлений и нововведений ресурс 9to5Linux отмечает внедрение первоначальной поддержки ядер Linux 6.4, Red Hat Enterprise Linux 8.8 и 9.3, как для гостевых, так и для хостовых операционных систем. Для хостовых систем также внедрена первоначальная поддержка ядра Linux 6.5 и механизма защиты «непрямое отслеживание ветвей» Indirect Branch Tracking (IBT), улучшен процесс установки гостевых дополнений, подробнее обо всех изменениях можно узнать в примечаниях к выпуску.