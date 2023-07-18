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Обновление Windows 11 устраняет статтеры при использовании периферии с высокой частотой опроса
Но, похоже, создаёт для некоторых пользователей дополнительные проблемы.

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Недавно Microsoft выпустила обновление KB5028185 для операционной системы Windows 11, оно может заинтересовать геймеров, поскольку призвано решить проблему со статтерами у владельцев игровой периферии с высокой частотой опроса USB. Ранее игроки могли сталкиваться с зависаниями при перемещении камеры, сложно было предположить, что проблема косвенно связана с мышью, но в некоторых случаях это именно так.

Как объясняют в Hot Hardware, до обновления Windows 11 оповещала о каждом обновлении позиции мыши каждое открытое приложение, что не является проблемой при частоте опроса до 1000 Гц, если частота опроса 1000 Гц и выше, отправлять такое количество данных о перемещениях каждому приложению становится затруднительным для системы ввода-вывода Windows 11. На сегодняшний день производители игровой периферии выпускают устройства с частотой опроса USB до 8000 Гц включительно. Для решения проблем Microsoft внедрила ограничения для фоновых обработчиков входных данных мыши и ограничила скорость передачи сообщений.

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Вместе с этим KB5028185 должно было решить и другие проблемы, но судя по отчётам ряда ресурсов, некоторым пользователям установка обновления приносит только дополнительные проблемы, в числе известных: невозможность установки, BSOD после установки, неполадки с накопителями, мерцание дисплеев с частотой обновления более 60 Гц.

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#microsoft #windows 11
Источник: hothardware.com
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