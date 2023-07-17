Мышь получила симметричную форму.

Компания Gigabyte выпустила лёгкую беспроводную игровую мышь Aorus M6 с удобной симметричной формой (по две боковые кнопки с каждой из сторон), оптическим сенсором PixArt и переключателями Omron — у основных кнопок ресурс 50 млн нажатий.

В мышке используется сенсор Pixart 3395 с максимальным разрешением 26000 DPI, значение можно настраивать с шагом 50 DPI, сенсор способен считывать перемещения со скоростью до 650 IPS и ускорением до 50G. В комплекте Aorus M6 присутствует USB Type-C приёмник сигнала 2,4 ГГц, 1,8-метровый USB Type-C кабель в оплётке для проводного подключения и зарядки, адаптер USB Type-C на Type-A. Частоту опроса можно установить на 125, 500 или 1000 Гц, Aorus M6 сертифицирована для работы с технологией NVIDIA Reflex для снижения задержки ввода. Вес мыши составляет 74 грамма.

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Встроенный аккумулятор позволяет Aorus M6 работать до 74 часов, вероятно, с отключённой RGB подсветкой, которая тут тоже есть — для логотипа на спинке и около кнопки переключения DPI. При низком заряде аккумулятора предусмотрена световая индикация. Gigabyte предлагает широкие возможности настройки в фирменном ПО Gigabyte Control Center (GCC), можно даже калибровать сенсор для разных поверхностей и настраивать высоту отрыва. Также производитель отмечает, что Aorus M6 получила награду Red Dot Design Award 2023. Цена не сообщается.