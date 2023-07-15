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Intel выпустила драйвер для Exoprimal и Jagged Alliance 3, повысив FPS в League of Legends
По данным компании, Intel Arc A750 в Jagged Alliance 3 до 54% быстрее GeForce RTX 3060.

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Intel выпустила новый бета-драйвер для видеокарт Intel Arc и Iris Xe, обеспечив оперативную поддержку свежих игровых релизов — это Exoprimal и Jagged Alliance 3, которые стали доступны накануне, 14 июля. Пошаговая боевая стратегия Jagged Alliance 3 получила высокие оценки критиков и сообщества, на OpenCritic рейтинг проекта достиг отметки 82 балла, 90% критиков рекомендуют игру, в частности, отмечая продуманные бои, систему управления и разнообразие снаряжения.

Источник: Intel

Intel сравнивает производительность Arc A750 и GeForce RTX 3060 12 ГБ от NVIDIA практически с каждым выпуском драйвера, на этот раз компания заявила о существенном превосходстве своего решения в 1080p и 1440p на высоких и ультра настройках графики — до 54%. При таком раскладе A750 выглядит гораздо более выгодной покупкой, для 1080p разрешения соотношение производительности к цене на 91% выше (стоимость RTX 3060 принимается равной 310 долларам, а A750 — 249 долларам).

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С новым выпуском инженеры Intel также продолжают повышать быстродействие видеокарт Arc в играх, использующих DirectX 11, старые графические API являются слабым местом новых игровых видеокарт Intel, но ситуация постепенно улучшается. На этот раз дополнительные оптимизации сделаны в популярной командной игре League of Legends: производительность на очень высоких настройках повысилась на 6 и 11% в разрешениях 1080p и 1440p соответственно.

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#intel #драйверы #intel arc
Источник: intel.com
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