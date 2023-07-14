Прототип уже выглядит вполне неплохо.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

Пользователи, которые не могут дождаться подходящих видеокарт, начинают самостоятельно решать проблему, кто-то несёт видеокарту в мастерскую для увеличения объёма памяти, такой трюк возможен с некоторыми моделями видеокарт NVIDIA, а кто-то самостоятельно работает над дизайном. Например, пользователь Reddit под псевдонимом Clashmains_2-account так и не дождался от NVIDIA компактной Mini-ITX видеокарты в дизайне Founders Edition и решил сделать её сам, модифицировав имеющийся компактный вариант GeForce RTX 3060 в исполнении Pegasus от компании Gainward, передаёт Wccftech.

Пользователь разработал кожух в дизайне Founders Edition и распечатал его прототип на 3D принтере, используя PLA пластик. Для прототипа выглядит вполне неплохо, в конструкции с серебристой окантовкой и имитацией радиатора со скошенными рёбрами читается дизайн-код Founders Edition. В глаза бросается только несоответствие в вентиляторе, используется 92-мм крыльчатка от Noctua. Возможно, специалисту в дальнейшем удастся распечатать на 3D принтере вентилятор, похожий на решение NVIDIA, но пока планируется доработка кожуха и печать образцов с применением уже ABS или PETG пластика.

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NVIDIA могла бы выпустить эталонные Mini-ITX модели Founders Edition для младших решений серии GeForce RTX 40, например, RTX 4060 требует около 115 Вт энергии, являясь отличным вариантом для создания компактных сборок с ограниченными возможностями охлаждения. Однако младшие видеокарты в эталонном исполнении пока не появились.