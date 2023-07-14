С синей печатной платой и разъёмами питания.

Intel привлекает всё больше партнёров для производства и выпуска потребительских игровых видеокарт Arc Alchemist. В целом такие новости воодушевляют, поскольку расширение партнёрской базы может намекать на серьёзные планы компании в данном сегменте вопреки различным слухам. Третий игрок на рынке видеокарт очень нужен, особенно в текущих условиях, причём Intel хочет занять выгодную позицию, предлагая геймерам сбалансированные модели в среднем ценовом сегменте, где сейчас наблюдается довольно печальная ситуация. К слову, недавно за рубежом можно было приобрести A770 на 16 ГБ примерно за 280 долларов. Основная же тема новости касается нового японского партнёра Intel, компания Kuroutoshikou представила первую модель Intel в своём ассортименте, Arc A750, сообщает VideoCardz.

Kuroutoshikou позиционирует модель не как игровую, а как профессиональную, что прослеживается в строгом дизайне. Модель не получила атрибутов, свойственных геймерским решениям, таких как ARGB подсветка. Внимание на себя обращает синяя печатная плата, а также синие разъёмы питания. Система охлаждения представлена оребреным радиатором и двумя вентиляторами с периферийными кольцами на крыльчатке. Карта оснащена тремя выходами DisplayPort 2.0 и одним выходом HDMI 2.1, стоит примерно 22000 иен.

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В числе партнёров Intel уже присутствую такие компании, как Gunnir, Acer, ASRock, MSI, Gigabyte и Sparkle.

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