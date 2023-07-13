В серии LANCER RGB ROG CERTIFIED скорость можно поднять до 6800 МТ/с.

В подразделении XPG компании ADATA, специализирующемся на геймерском сегменте, объявили о начале продаж модулей оперативной памяти DDR5 в серии LANCER BLADE. Серия объединяет низкопрофильные модули с радиаторами, с RGB подсветкой и без неё. В компании отмечают совместимость модулей с небольшими системами в компактном форм-факторе, а также применение чипов Hynix, поддающихся разгону. Модули можно будет приобрести по отдельности или в парных комплектах, доступны варианты с белыми и чёрными радиаторами, скоростью 6000 МТ/с (CL30) и 6400 МТ/с (CL32), заявлена поддержка профилей Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

Кроме этого, XPG выпустила DDR5 модули памяти LANCER RGB ROG CERTIFIED, они отличаются не только дизайном: заявлена повышенная скорость работы и проверка на совместимость с материнскими платами ASUS ROG на базе чипсета Intel Z790. На этих платах можно активировать предустановленный профиль Intel XMP 3.0 с настройкой 6600 МТ/с, а также специальный профиль ROG Certified для повышения скорости до 6800 МТ/с.