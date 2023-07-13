Специалист полагает, что ИИ в будущем станет фоновым процессом на наших ПК.

Журналисты TechPowerUp взяли интервью у Дэвида Макафи (David McAfee), корпоративного вице-президента и главного менеджера по работе с клиентами в AMD, и попытались выяснить подробности о решениях, принятых компанией в отношении процессоров Ryzen 7000 для различных сегментов рынка, а также об изменениях в будущих продуктах.

Timothy Dykes, Unsplash

Беседа началась с искусственного интеллекта (ИИ) и движке Ryzen AI. Макафи объяснил, что ИИ был основным направлением деятельности AMD в течение нескольких лет, компания выбрала очень удачный момент для приобретения Xilinx и после закрытия сделки оперативно интегрировала движок Xilinx AI в мобильные APU Ryzen. Видение AMD в отношении ИИ простирается от периферии до облака, в частности, применение генеративного ИИ в играх для создания интеллектуальных NPC, на предприятиях для автоматизации определённых рабочих процессов, в разработке, создании контента и т.д. для снижения порога входа при работе с очень сложными программными пакетами.

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Движок Ryzen AI оптимизирован для работы с целыми числами низкой точности и очень эффективен в операциях умножения-накопления-сбора. Причины, по которым Ryzen AI применяется только в решениях для ноутбуков, связаны с производительностью на ватт и выделением тепла. Для автономных устройств очень важно иметь в SoC специализированный блок с оптимизированным энергопотреблением. Процессор может самостоятельно решать данные задачи, но он не оптимизирован для такого типа работы, что повышает энергопотребление и снижает автономность, аналогия — декодирование видео на процессоре.

Как полагает Макафи, если сейчас ИИ используется на потребительских устройствах периодически, то в будущем он станет фоновым процессом. К тому времени ИИ должен проникнуть в продукты во всех сегментах рынка, но окончательное решение об интеграции в кремний принимается на основании экономической обоснованности и пользы, которую получат потребители. На данный момент в RDNA3 есть блоки AI Accelerators для ускорения матричных операций, а в Zen 4 есть поддержка инструкций AVX-512, bfloat16 и VNNI.

Макафи подтвердил намерения AMD по расширению линейки процессоров AM5 и планы на более доступные модели. Сроки их выпуска зависят от темпов снижения цен на DDR5 и материнские платы, но со временем ассортимент AM5 расширится до уровня AM4. Сейчас в компании работают над скорейшим выводом решений Zen 5 на рынок, AMD намеревается использовать чиплетную технологию и дальше, извлекая максимальную выгоду от гибкости данного подхода.

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Что касается увеличения количества ядер, в данном вопросе компания ориентируется на скорость подсистемы памяти, как только она достигнет определённого уровня, наступит момент для увеличения количества ядер. Подход конкурентов с P- и E-ядрами, отличающимися по IPC и набору инструкций, в AMD использовать не будут из-за сложностей с планированием. Для AMD одним из определяющих факторов при выборе различных типов ядер опять-таки является энергопотребление.