Для 1080p требования довольно сдержанные.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Unervi González, Unsplash

Накануне AMD и Bethesda официально дали старт акции Starfield Game Bundle — покупатели определённых процессоров AMD Ryzen 7000 и видеокарт Radeon RX серий 7000 и 6000 получат игру Starfield в стандартном или премиальном издании, сообщает TechPowerUp. Российских магазинов среди участников акции нет, поэтому рассчитывать на подарок не стоит, но может быть интересно другое. AMD опубликовала своё видение на рекомендованные системные требования Starfield, компания является эксклюзивным партнёром игры на ПК, так что к ним стоит присмотреться, но для начала неплохо бы вспомнить, какие требования указаны на странице игры в Steam.

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В Steam основные минимальные требования — это наличие процессора AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7 6800K, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой DirectX 12, AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, 125 ГБ свободного пространства на SSD. В числе рекомендуемых компонентов: процессоры AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i5 10600K, видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce RTX 2080.

Три уровня системных требований по версии AMD. Источник: AMD

AMD выделяет три уровня: Heroic Experience для комфортной игры с отличной графикой в разрешении 1080p, Epic Experience для хардкорных геймеров, предпочитающих максимальные настройки и 1440p дисплеи, Legendary Experience для 4K без компромиссов.

Heroic Experience потребует 6-ядерный и 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 7600, а также видеокарту Radeon RX 7600. Это отличная комбинация для сравнительно недорогой игровой сборки, которую компания предлагает построить на базе доступной материнской платы A620. Для Epic Experience рекомендуется уже 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 7700X в паре с видеокартой из серии Radeon RX 6800, вероятно, подойдёт RX 6800 XT или базовая RX 6800, обе эти карты оснащаются 16 ГБ видеопамяти. Построить систему предлагается на базе платы B650, что логично, эти платы оптимальны для процессоров с повышенным TDP и предлагают больше возможностей, позволяя энтузиастам настраивать PBO и другие параметры.

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Для Legendary Experience компания рекомендует свой лучший игровой процессор с 3D V-Cache, 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 7800X3D, а также субфлагманскую видеокарту нового поколения Radeon RX 7900 XT. Рекомендуется плата X670, но зачем? Под эту сборку отлично подойдёт и продвинутый вариант B650, тем более, что 3D V-Cache процессоры ограничены по TDP и не поддерживают разгон. Однако стримерам и создателям контента X670 может понадобиться за счёт дополнительных возможностей расширения.