Компания Phanteks выпустила внушительный Full-Tower корпус Enthoo Pro 2 Server Edition, на базе которого можно реализовать практически любую высоко-производительную сборку, сообщает TechPowerUp. При внешних размерах корпуса 240×580×560 мм внутри можно расположить материнские платы формата от Mini-ITX до E-ATX и XL-ATX, а также серверные решения формата SSI EEB, иными словами, корпус можно использовать как для создания продвинутых потребительских систем, так и для экономичных серверных конфигураций. Важно отметить поддержку серверных блоков питания, обширные возможности размещения накопителей и до 11 плат расширения PCI, дополнительный обдув которых можно реализовать благодаря комплектной раме для установки трёх 120-мм вентиляторов.
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В корпусе можно разместить до 10 жёстких дисков формата 3,5-дюйма, однако в комплекте присутствует только 4 стыкуемые корзины для 4 накопителей: 2 можно разместить на нижней панели корпуса, остальные устанавливаются спереди, распределяясь по высоте. Корзины универсальные и поддерживают 2,5-дюймовые устройства, но и без корзин накопителей 2,5-дюйма в корпусе можно разместить до 11 штук.
Благодаря своим габаритам и продуманной конструкции Phanteks Enthoo Pro 2 Server Edition позволяет реализовать различные конфигурации жидкостного охлаждения. На передней и боковой панели можно разместить радиаторы вплоть до 480-мм, на верхней панели до 360-мм и на задней 120-мм радиатор. Всего в корпус можно установить 15 вентиляторов, с учётом трёх на дополнительной панели бокового обдува.
Корпус доступен в вариантах со стеклянной и металлической боковой панелью, в последнем случае присутствует сетка для вентиляции. Зарубежные цены 169,99 и 159,99 долларов США соответственно.