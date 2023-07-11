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Рецензенты не получат 16-гиговые GeForce RTX 4060 Ti на обзоры, модель может остаться без внимания
Да и с выпуском, похоже, нет определённости.
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На прошлой неделе инсайдеры раскрыли предполагаемую дату начала продаж варианта GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, ссылаясь на официальный график компании. Опубликованный график вызывал некоторые вопросы, при установленной дате начала продаж 18 июля отсутствовала информация о сроках рассылки тестовых образцов для прессы и снятия эмбарго на публикацию обзоров. Это может быть связано с тем, что образцы никто рассылать и не собирался. Как сообщает VideoCardz, авторы известного YouTube канала Hardware Unboxed объяснили в своём Twitter*, что не владеют какой-либо точной информацией о начале продаж RTX 4060 Ti на 16 ГБ, официального руководства для написания обзоров якобы нет, более того, похоже, что даже партнёры компании NVIDIA не владеют исчерпывающей информацией о предстоящем запуске.

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«Итак, RTX 4060 Ti 16GB должна появиться в этом месяце, по слухам, 18 числа. Я не могу подтвердить или опровергнуть это, поскольку не располагаю такой информацией, однако Nvidia анонсировала июльский релиз», «На данный момент не существует официального руководства для написания обзоров по этой модели, не будет версии FE (прим. Founders Edition), и, похоже, Nvidia и её партнёры не особо заинтересованы в этом», «Все партнёры Nvidia, с которыми я общался, заявили, что не будут предоставлять образцы для обзоров, и даже не уверены, когда их модели появятся … но я куплю видеокарту, как только смогу … охват (прим. в прессе) будет довольно небольшим, вероятно, так и задумано, стратегия похожа на таковую для RTX 3080 12GB», — @HardwareUnboxed, Twitter*.

Иными словами, складывается впечатление, что уделять внимание продвижению варианта GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ если и будут, то минимально. Возможно, производители могли посчитать, что видеокарта не вызовет должного интереса — она отличается от 8-гиговой RTX 4060 Ti только объёмом видеопамяти, шина осталась 128-битной, а доплатить придётся 100 долларов США. Рекомендованная цена RTX 4060 Ti 16 ГБ составляет 499 долларов.

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#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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