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Nubia представила игровые смартфоны RedMagic 8S Pro и Pro+ — до 24 ГБ LPDDR5X и накопитель до 1 ТБ
В основе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
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Nubia представила в Китае новые игровые смартфоны RedMagic 8S Pro и Pro+. Модели основаны на версии чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной тактовой частотой процессорных ядер 3,36 ГГц, флагман предлагает до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 ёмкостью до 1 ТБ, сообщает FoneArena. Среди особенностей смартфонов: 6,8-дюймовый 10-битный OLED дисплей BOE с разрешением 2480×1116 пикселей, максимальной частотой обновления 120 Гц и поддержкой DC Dimming для регулирования яркости. Экран занимает 93,7% фронтальной панели смартфона, а частота опроса сенсорного слоя достигает 960 Гц.

Источник: Nubia, Weibo

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В смартфонах используется продвинутая активная система охлаждения ICE 12.0 со сквозным воздушным каналом и 10-слойной конструкцией, в которую входит испарительная камера и слои графена. В смартфонах присутствует сопроцессор Red Core R2 для лучшей отзывчивости системы управления, а также для улучшения аудио, визуальных и тактильных эффектов. Поддерживается технология Snapdragon Sound с выходной частотой до 96 кГц и низкой задержкой 48 мс.

Смартфоны оснащены основным 50 МП сенсором Samsung GN5, 8 МП широкоугольным и 2 МП макро объективом, 16 МП фронтальной подэкранной камерой. В RedMagic 8S Pro используется аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт (100% заряда за 35 минут), 8S Pro+ предлагает аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 165 Вт (100% за 14 минут).

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Цены RedMagic 8S Pro начинаются от 3999 юаней, столько стоит модель 8/128 ГБ, 5499 юаней попросят за модель 12/256 ГБ. В свою очередь, RedMagic 8S Pro+ за 5499 юаней доступен в конфигурации 16/256 ГБ, далее цены растут в зависимости от объёма памяти и исполнения, с прозрачной крышкой или без, достигая 7499 юаней. В Китае открыты предзаказы, продажи начинаются 11 июля. Представлено коллекционное издание RedMagic 8S Pro+ Bumblebee 16/512 ГБ с дополнительными аксессуарами и атрибутикой, оно появится в августе и будет стоить 6499 юаней.

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#смартфоны #nubia #игровые смартфоны
Источник: fonearena.com
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