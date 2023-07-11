AMD готовит для платформы AM5 6-ядерный процессор Ryzen 5 7500F без интегрированной графики. Новинка должна стать отличным выбором для тех, кто хочет собрать систему на современной платформе с минимумом затрат. Накануне процессор протестировали в Geekbench, где он показал хорошие результаты на уровне Ryzen 5 7600, оценки были немного ниже. Выясняется, что новинка не будет доступна глобально, во всяком случае пока. По информации Tom’s Hardware, продажи 7500F начнутся к концу месяца в Китае.
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В Китае AMD Ryzen 5 7500F будет продаваться отдельно и в составе готовых ПК, появится ли процессор в дальнейшем на других рынках, неизвестно. Специалисты приводят в пример Ryzen 5 3500X, который тоже сначала был доступен только в Китае, но потом его начали поставлять и в другие страны. Можно предположить, что 7500F со временем появится на популярных китайских торговых площадках, которые осуществляют доставку, в том числе и в Россию.
Также актуальным является вопрос, выпустит ли AMD более дешёвые версии других процессоров с отключённой интегрированной графикой. Специалисты Tom’s Hardware в этом сомневаются, скорее всего, компании не выгодно создавать более дешёвые варианты флагманских моделей. Чиплетная конструкция позволяет AMD отсеивать кристаллы ввода-вывода с дефектной графикой и использовать их только для производства самой младшей и недорогой модели.