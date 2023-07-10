И объём зачастую не соответствует действительности.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Наличие в продаже на различных маркетплейсах подделок твердотельных накопителей известных брендов уже не новость, тема обсуждалась много раз, тем не менее, никогда не будет лишним напомнить покупателям о необходимости соблюдать бдительность и не терять голову при виде заманчивых предложений. Известный YouTube блогер Der8auer совершил контрольную закупку на AliExpress пары-тройки подозрительно дешёвых накопителей, которые прикидывались флагманскими моделями от компаний Samsung и Seagate — итог был предсказуем.

Поддельный Samsung 980 Evo 4 ТБ. Источник: der8auer, YouTube

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Одной из моделей стал накопитель Samsung 980 Evo 4 ТБ по цене около 40 евро. Достаточно зайти на сайт Samsung, чтобы понять — перед нами подделка. У компании просто нет серии 980 Evo, а существующие 980 Pro и 970 Evo не предлагают моделей на 4 ТБ. Также подделку выдавали низкое качество упаковки и многочисленные ошибки в описании, при детальном рассмотрении оказалось, что это SATA накопитель, а не NVMe. Маркировка со всех элементов была стёрта, даже те обозначения, которые удалось распознать, не позволили идентифицировать используемые компоненты. Скорости во время тестирования оказались хуже, чем у дешёвого USB флэш накопителя. Использовать такую поделку невозможно ни в каком виде.

Тест поддельного Samsung 980 Evo 4 ТБ. Источник: der8auer, YouTube

Другие подозрительные накопители, купленные Der8auer, тоже оказались подделками. Так внешние SSD объёмом 64 и 128 ТБ, якобы от Seagate, представляли собой microSD карты памяти на 64 ГБ, вклеенные вместе с картридерами в большой корпус. Ещё один поддельный накопитель Samsung, якобы модель 980 Pro на 4 ТБ, показал последовательные скорости не выше 2,5 ГБ/с, объём, скорее всего, подделан и на самом деле не превышает 1 ТБ.

Вывод прост, покупать комплектующие лучше в нормальных и проверенных магазинах, у авторизованных продавцов, а на маркетплейсах — у проверенных продавцов, работающих долгое время и с большим количеством отзывов.

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