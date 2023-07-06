Видеокарта для бюджетной белоснежной сборки.

Белоснежные сборки стали очень популярными, поэтому многие производители комплектующих уже давно расширили ассортимент продуктами в белом цвете. Однако не всегда производитель озадачивает себя созданием максимально белого исполнения, печатная плата, разъёмы питания и какие-либо другие элементы могут оставаться чёрными и это бросается в глаза. Также не просто найти белые компоненты в бюджетном сегменте. В случае с видеокартами Sapphire поможет собрать белую бюджетную сборку, компания готовит Radeon RX 6500 XT Polar Elves, у которой даже печатная плата выполнена в белом цвете.

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Промо-материалы компания Sapphire опубликовала на странице медиа-платформы bilibili, не исключено, что новый вариант Radeon RX 6500 XT останется эксклюзивным для китайского рынка. Однако видеокарта заслуживает внимания, не только цветового исполнения. Как отмечает VideoCardz, в конструкции системы охлаждения использован новый вентилятор с угловатыми лопастями, в настоящее время его можно увидеть в сериях видеокарт Radeon RX 7000 Pulse и Nitro. Видеокарта имеет формат Mini-ITX и подойдёт для компактных сборок.