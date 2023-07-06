Неоднозначный разъём питания 12VHPWR добрался до видеокарт GeForce RTX 30 среднего класса, ASUS готовит в Китае новую модификацию RTX 3060 Ti в эксклюзивной для данного региона серии видеокарт Megalodon Atlas Shark, сообщает Wccftech со ссылкой на bilibili блогера Extreme Player (кит. 极致玩家堂). Если эталонные RTX 3060 Ti поставлялись с 12-контактным Molex Micro-Fit разъёмом питания, то сторонние производители зачастую выбирали 8-контактные разъёмы — просто и достаточно для этой модели.
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По какой-то причине ASUS решила усложнить конструкцию, внедрив 16-контактный разъём в новую версию видеокарты ATS-RTX3060Ti-O8GD6X-Gaming-V2. В Wccftech полагают, что это может быть связано с наличием нужных разъёмов на производстве.
Пользуясь случаем, можно напомнить о разработке нового разъёма питания 12V-2×6, который заменит 12VHPWR. Конструкция 12V-2×6 доработана, чтобы повысить надёжность подключения и снизить риск оплавления из-за плохого контакта. Среди изменений удлинённые силовые контакты и укороченные сигнальные контакты. Также новый разъём рассчитан не только на применение в мощных видеокартах, но и в решениях с энергопотреблением 150…300 Вт, так что вполне вероятно появление 12V-2×6 даже на младших видеокартах будущих поколений.