ASRock выпустила свою первую низкопрофильную видеокарту и ей стала Intel Arc A380 Low Profile, сообщает VideoCardz. Компания присутствует на рынке видеокарт со времён появления серии AMD Radeon RX 500, но до сих пор не выпускала низкопрофильных моделей, даже появление RX 6400 не склонило компанию к данному шагу, а вот младшие видеокарты Intel, видимо, стали идеальными кандидатами: низкое энергопотребление, аппаратная поддержка кодирования и декодирования современных форматов, включая AV1, делают данные модели очень привлекательными для домашних медиа-систем или обычных компьютеров в компактном форм-факторе.
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В отличие от более крупной ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC с заводским разгоном, низкопрофильная модель A380 Low Profile обладает более низкой тактовой частотой графического процессора 2,0 ГГц и не требует дополнительного питания. Но, как и любой другой вариант A380, она оснащается внушительными для данного класса видеокарт 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 96-битной шиной. Чипы памяти работают на скорости 15,5 Гбит/с, что в результате даёт общую пропускную способность 186 ГБ/с.
ASRock Intel Arc A380 Low Profile получила компактное охлаждение с цельным алюминиевым радиатором и двумя небольшими вентиляторами. На задней панели два видеовыхода: DisplayPort 2.0 и HDMI 2.0b.