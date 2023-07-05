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Moleculo За пост начислено вознаграждение
PlayStation 5 Slim может появиться в этом году и стоить 399 долларов США
Интересные детали нашли в новых судебных документах.
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Ben Iwara, Unsplash

Ранее инсайдеры неоднократно предсказывали появление в этом году более компактной игровой консоли PlayStation 5 со съёмным дисководом, однако Sony до сих официально не анонсировала такой вариант. На то, что данные слухи могут быть правдой, указывает очередная находка энтузиастов в новых судебных документах (PDF) Microsoft в рамках разбирательства с федеральной торговой комиссией США. В Microsoft считают, что Sony может выпустить PlayStation 5 Slim в конце этого года с рекомендованной ценой 399 долларов США, передаёт инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со ссылкой на журналистов GameRant, которые первыми обнаружили интересные детали в документах.

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Хендерсон не уверен, что новая консоль будет называться PlayStation 5 Slim, однако новый вариант однозначно готовится и будет выпущен в сентябре, а к концу года полностью заменит оригинальную PlayStation 5, считает инсайдер. Также Хендерсон уверяет, что видел фотографии прототипа устройства, но ничего примечательного в них не было: «К сожалению, прототип представлял собой две чёрные коробки, соединённые кабелем USB-C, которые должны были демонстрировать работу съёмного дисковода. Поэтому мы не знаем, как будет выглядеть окончательный вариант устройства».

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#sony #playstation 5 #игровые консоли
Источник: insider-gaming.com
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