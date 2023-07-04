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На немецком сайте AMD ошибочно упоминается Radeon RX 7600 XT
А может такая видеокарта всё-таки планируется?
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AMD представила только три видеокарты в настольной линейке Radeon RX 7000, но инсайдеры полагают, что ассортимент будет расширен осенью, по крайней мере, парой моделей среднего класса, среди которых могут быть RX 7900, 7800, 7800 XT. Возможно, добавятся модели и в нижней части среднего сегмента, намёк увидели на немецком сайте AMD, где RX 7600 почему-то подаётся под видом RX 7600 XT. Скорее всего, это ошибка, но может ли она быть связана с тем, что кто-то просто посмотрел не на ту строку в списке запланированных видеокарт? Неизвестно.

Radeon RX 7600 XT на немецком сайте AMD. Источник: AMD

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Поскольку в обычной версии Radeon RX 7600 уже используется полностью разблокированный графический процессор Navi 33, логично предположить, что вариант RX 7600 XT может быть основан на более крупном Navi 32, но с большим количеством отключённых блоков. Также видеокарту можно оснастить 16 ГБ видеопамяти для конкуренции с RTX 4060 Ti 16 ГБ, которая ожидается в июле. С другой стороны, если AMD выпустит на Navi 32 ряд моделей RX 7700 и 7800, вариант 7600 XT может оказаться избыточным. Пока никакой официальной информации о новых видеокартах нет.

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#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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