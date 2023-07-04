Включая ранее неизвестные модели Aorus Elite AX Arctic, Aorus Elite AX Arc и YT Pioneer WiFi.

Компания Gigabyte готовит обновление в модельном ряду материнских плат для платформ AMD AM5 и Intel LGA 1700. На это указывает карточка в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), внимание на которую обратил Twitter* блогер @momomo_us. В списке моделей есть интересные наименования, например, Arctic версия платы B650M Aorus Elite AX. Вероятно, это новая расцветка в светлых тонах или полностью белый вариант. Есть ещё одна неизвестная модель B650M A Elite AX Arc, модификация под названием Arc ранее не выпускалась. Полный список зарегистрированных плат для платформы AM5 выглядит следующим образом:

B650 Aorus Elite AX V2

B650M Aorus Elite AX Arctic

X670 Aorus Elite AX V2

X670 Gaming X AX V2

X670E Aorus Elite AX

B650M Gaming WiFi

B650M Aorus Elite AX Arc

Gigabyte B760M YT Pioneer WiFi. Источник: Gigabyte China

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В числе плат Intel интерес вызывает модель B760M YT Pioneer WiFi, её удалось обнаружить на китайском сайте Gigabyte. Модель выполнена в формате mATX, предлагает поддержку памяти DDR5, два M.2 слота для твердотельных накопителей PCIe Gen 4 x4 и основной слот PCIe Gen 4 x16. В числе особенностей подсистема питания 6+2+1, дополнительное охлаждение с серебристыми радиаторами, 2,5-гигабитный сетевой адаптер, беспроводная сеть, наличие USB Type-C 10 Гбит/с на задней панели. Полный список выглядит следующим образом:

Z790 Aorus Elite X AX

B760M Aorus Elite X A

B760M YT Pioneer WiFi

Z790 Aorus Tachyon X

Z790 Aorus Xtreme X

Z790 Aorus Master X

Z790 Aorus Pro X

Z790 Aorus Elite X WiFi7

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