Intel обновила документацию (PDF), где приводится информация о поддерживаемых разными поколениями процессоров инструкциях, сообщает VideoCardz. Наибольший интерес вызывает появление в документе будущих семейств Arrow Lake и Lunar Lake. Для них компания подтверждает поддержку AVX-VNNI-INT8 инструкций, также отдельно упоминается поддержка AVX-VNNI-INT16 для Arrow Lake-S и Lunar Lake.
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Расширения AVX-VNNI для 8- и 16-битных целочисленных операций должны повысить производительность и эффективность приложений, использующих алгоритмы искусственного интеллекта, машинного и глубокого обучения, объясняют специалисты. Кроме AVX-VNNI подтверждена поддержка инструкций SHA512, SM3 и SM4, что улучшит безопасность потребительских ПК за счёт новых возможностей шифрования, а также Intel Linear Address Masking (LAM), что позволяет использовать часть битов 64-разрядных указателей для метаданных.
В обновлённом документе заметили очередные признаки подготовки линейки настольных Intel Raptor Lake Refresh (R) — компания добавляет идентификаторы для «будущих процессоров, основанных на архитектуре Raptor Lake». Raptor Lake R упоминали специалисты китайского подразделения компании Intel, пытаясь объяснить грядущие изменение в брендинге. На данный момент предполагается, что Raptor Lake R-S/HX появятся на настольных ПК и ноутбуках в рамках линейки Intel Core 14-го поколения, также на ноутбуках появятся Raptor Lake R-U в рамках нового бренда Intel Core и Meteor Lake в рамках Intel Core Ultra.