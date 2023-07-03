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К середине 2023 года Windows 11 используют чуть менее 36% пользователей Steam
Медленно, но уверенно Windows 11 догоняет десятку.
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К середине 2023 года Windows 11 не удалось стать самой популярной операционной системой среди пользователей Steam, о чём свидетельствует июньская статистика по аппаратному и программному обеспечению от игровой платформы компании Valve, однако Windows 11 демонстрирует устойчивый рост и скоро её охват составит 36% (35,75% в июне, прирост 1,76%), сообщает Neowin.

Источник: Steam, Valve

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В лидерах пока остаётся Windows 10, но её охват все меньше, в июне она была установлена уже менее чем на 60% устройств (59,43% в июне, убыль 1,08%). Такими темпами статистика может сравняться в начале следующего года, может быть, даже раньше. Вероятно, многие пользователи не спешат переходить на Windows 11 из-за различных непривычных изменений в интерфейсе и частых сообщений о тех или иных проблемах, например, с марта этого года регистрируются случаи существенного замедления твердотельных накопителей. Также Windows 11 может не интересовать тех пользователей, которые не обладают самым современным или продвинутым аппаратным обеспечением, некоторые ещё вполне актуальные системы официально не поддерживаются Windows 11, в частности, из-за требований к TPM.

В статистике аппаратного обеспечения самой популярной видеокартой является NVIDIA GeForce GTX 1650, она установлена у 5,5% пользователей Steam, за ней следует RTX 3060 (4,6%) и GTX 1060 (4,45%). Судя по статистике, самыми популярным среди пользовали по-прежнему являются системы с 6-ядерными процессорами Intel, 16 ГБ оперативной памяти, видеокартами на 4/6/8 ГБ и мониторами 1080p.

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Источник: neowin.net
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