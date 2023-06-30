Gigabyte накануне представила полную линейку моделей GeForce RTX 4060. За день до начала продаж в Сети появились обзоры младшей модели, двухвентиляторной Windforce OC — это самый недорогой вариант с одной тепловой трубкой. Модель имеет длину менее 20 см, что позволит использовать её в компактных сборках, из положительных особенностей наличие бэкплейта, вентиляторы с разнонаправленным вращением и графеновой смазкой.
реклама
В день продаж Gigabyte представила более продвинутые модели, в частности, варианты Aero OC, Gaming OC и Eagle OC — все оснащены системой охлаждения Windforce с тремя вентиляторами и несколькими тепловыми трубками, улучшенной подсистемой питания с компонентами Ultra Durable, двойным переключателем BIOS. Модель Aero традиционно выполнена в белом цвете, получила переливающийся логотип и подсветку, Gaming и Eagle выполнены преимущественно в тёмных цветах, отличаются элементами дизайна.
Лучшей GeForce RTX 4060 от Gigabyte является модель Aorus Elite, она отличается ещё более продвинутым охлаждением, фирменной подсветкой с эффектами RGB Halo, специальным покрытием печатной платы с влагозащитными и антиокислительными свойствами, а также другими различными особенностями.