Неужели есть идея заменить им стандартное приложение ОС?

Веб-браузер Microsoft Edge всё глубже интегрируется в Windows и, похоже, в будущем может стать неотъемлемой его частью, заменив некоторые из встроенных приложений. На это намекает очередная находка энтузиастов, в Edge тестируется режим просмотрщика изображений, сообщает Neowin со ссылкой на пользователя форума Microsoft Tech Community под псевдонимом HotCakeX.

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Режим EdgePhoto обнаружили в тестовой сборке Edge Canary версии 116.0.1934.0, он скрыт, но может быть активирован при запуске браузера с параметром --enable-features=msEdgePhoto . На сегодняшний день реализация далека от завершения и работает нестабильно, отмечают специалисты. Интерфейс браузера при переходе в этот режим практически не изменяется, вместо веб-сайтов пользователь увидит вертикальную боковую панель с миниатюрами изображений, основную часть занимает предварительный просмотр. Просмотрщик также можно открыть в отдельном окне.





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Официально о режиме Edge Photo ничего неизвестно, трудно объяснить его необходимость, когда в каждой из операционных систем присутствует встроенный просмотрщик изображений. Вполне возможно, что этот эксперимент не доберётся до релиза, считают специалисты.

Источники Neowin HotCakeX