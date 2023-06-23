Легко наносятся без каких-либо инструментов.

Компания Razer представила расширенный ассортимент виниловых наклеек для кастомизации и защиты ноутбуков, портативных и стационарных игровых консолей, сообщает TechPowerUp. Наборы виниловых наклеек 3M доступны для ноутбуков и мобильных контроллеров для смартфонов Razer, некоторых моделей ноутбуков Apple MacBook, портативной игровой консоли Valve Steam Deck, игровых консолей Microsft Xbox Series X и S, Sony PlayStation 5, как в варианте с дисководом, так и без него. Для каждого устройства доступны плёнки с разными текстурами, в их числе Dark Hive, Carbon Fiber, Geometric Mercury, Geometric Quartz, Hex Camo и Black Camo. В будущем компания планирует выпустить плёнки для Nintendo Switch и других устройств.

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Виниловые наклейки позволяют придать устройству уникальный внешний вид, освежить его и защитить от потёртостей и царапин. Производитель отмечает, что плёнки выдерживают «суровые температуры», никак не ограничивают функциональность устройства, тщательно проверяются для обеспечения наилучшего прилегания к корпусу каждого устройства. Для оклейки не потребуется каких-либо инструментов, также плёнку можно легко удалить при необходимости.

Зарубежные цены начинаются от 19,99 долларов США – столько стоят наклейки для мобильных контроллеров. Наклейки для игровых консолей стоят от 34,99 долларов США, будь то портативная Steam Deck или стационарная Xbox. Наклейки для ноутбуков стоят от 24,99 долларов США.





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