GALAX готовится к пополнению фирменной линейки твердотельных накопителей PCIe Gen 5 ещё более быстрой моделью. В прошлом году были представлены модели HOF Extreme 50 объёмом 1 и 2 ТБ, последовательные скорости более ёмкого варианта достигали 10 ГБ/с, новый 2-терабайтный HOF Extreme 50S повышает планку. В сравнении с моделью прошлого года последовательные скорости чтение и записи увеличились с 10 и 9,5 ГБ/с до 12,4 и 11,8 ГБ/с соответственно. Также на 25% увеличилось количество операций ввода-вывода на операциях записи, сообщают VideoCardz и ITHome.
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HOF Extreme 50/50S последовательные скорости чтения и записи, операции ввода-вывода:
- HOF Extreme 50 1 ТБ: 9500 МБ/с и 8500 МБ/с, 1300 тыс. IOPS и 1100 тыс. IOPS
- HOF Extreme 50 2 ТБ: 10 000 МБ/с и 9 500 МБ/с, 1500 тыс. IOPS и 1250 тыс. IOPS
- HOF Extreme 50S 2 ТБ: 12400 МБ/с и 11 800 МБ/с, 1500 тыс. IOPS и 1500 тыс. IOPS
Внешне накопитель не изменился, по-прежнему используется активная система охлаждения с радиатором и небольшим вентилятором в центре. Конструкция компактная и не должна вызывать проблем с совместимостью. Судя по всему, не изменился и контроллер, используется решение от компании Phison — PS5026-E26. Первым планируется выпустить накопитель объёмом 2 ТБ, планируется модель на 4 ТБ, точные сроки и цены на данный момент неизвестны.
- Источники
- GALAX, Weibo
- VideoCardz и ITHome