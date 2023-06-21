В некоторых сценариях кэш быстро заполняется и не поможет компенсировать узкую шину и низкую пропускную способность VRAM.

В прошлом месяце NVIDIA представила первую видеокарту класса 60 в новом семействе Ada Lovelace, это была 8-гиговая версия GeForce RTX 4060 Ti за 399 долларов США. Мнения по поводу новинки разделились, одни рецензенты отмечали хорошую производительность при низком энергопотреблении и поддержку новых возможностей, включая кодирование AV1 и DLSS 3, другие критиковали видеокарту из-за урезанной подсистемы памяти при довольно высокой цене. С учётом последних тенденций объём 8 ГБ в данном классе видеокарт кажется недостаточным, шину тоже урезали до 128 бит, пытаясь компенсировать это увеличенным объёмом кэш-памяти. Разработчики эмулятора Yuzu тоже критикуют новинку, сообщают в Wccftech. Объясняется, что увеличенный кэш не может компенсировать недостатки урезанной шины и низкой пропускной способности во всех сценариях, иногда он быстро заполняется и теряет свою эффективность.

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Одним из таких сценариев разработчики Yuzu называют масштабирование разрешения, 2-кратного увеличения достаточно для быстрого заполнения больших объёмов кэш-памяти, после чего владельцы RTX 4060 Ti остаются со 128-битной шиной: «…Аргументом в пользу Ada является увеличенный размер кэша, который, как было подтверждено RDNA2, существенно повышает производительность, но у этого решения есть условие, о котором не упоминается ни в одном обзоре: если вы насытите кэш, вы останетесь с производительностью карты со 128-битной шиной, а насытить кэш очень легко при использовании масштабирования разрешения — всего 2X достаточно для снижения производительности», «Тратить 400 долларов США на карту, которая имеет ужасную производительность вне масштабирования 1X, по нашему мнению, очень плохая инвестиция, от которой следует отказаться…», — рассказывается в отчёте о разработке за май. Разработчики Yuzu считают RTX 3060 Ti более предпочтительным выбором для своего эмулятора.

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Со ссылкой на своё тестирование специалисты Wccftech отмечают, что 8 ГБ 128-битной GDDR6 не являются серьёзной проблемой в большинстве современных игр при разрешении 1080p, однако исключением являются плохо оптимизированные порты консольных игр для ПК, они требуют много памяти и это можно рассматривать как серьёзную проблему для RTX 4060 Ti и других 8-гиговых видеокарт.

Источники Yuzu Wccftech