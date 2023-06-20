Noctuaпредставила NA-VC1 — понижающий DC-DC преобразователь напряжения 24-12 В для вентиляторов. Как отмечает компания, такой преобразователь востребован среди энтузиастов, увлекающихся 3D печатью, а также может применяться в промышленном оборудовании и автомобилях, позволяя подключать стандартные 12-вольтовые вентиляторы к источникам питания 24 В. Выходная мощность NA-VC1 равна 9 Вт, с помощью дополнительных разветвителей (NA-SYC1 или NA-SYC2) или концентраторов (NA-FH1) можно подключить несколько вентиляторов меньшей мощности. Рекомендованная цена NA-VC1 — 24,90 евро/долларов США.
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Цена обуславливается качеством, тщательным тестированием, наличием защит и соответствием различным стандартам. NA-VC1 был тщательно протестирован на предмет безопасности, сертифицирован CE, UKCA и UL, отвечает требованиям стандартов EN 62368-1, EN 55035 и EN 55032. Преобразователь обладает встроенной защитой от короткого замыкания, обратной полярности, перегрузки по току и перегрева с помощью самовосстанавливающегося предохранителя. Максимальная рабочая температура 60°C. После срабатывания защиты её можно сбросить путём отключения от источника питания при безопасной рабочей температуре.
NA-VC1 компактный, в размерах чуть больше стандартного 4-контактного разъёма вентилятора (31×16×8,5 мм) и весит 6 грамм, что в определённых случаях позволяет включать его в соединение между вентилятором и источником питания без необходимости в дополнительной фиксации.
- Источники
- Noctua
- TechPowerUp