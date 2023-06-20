На самом деле, таким обновлением могла быть Series X, но её выпустили раньше.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Billy Freeman, Unsplash

В предыдущих поколениях игровые консоли Microsoft и Sony получали аппаратное обновление в середине жизненного цикла, примерно через 3…4 года после выхода оригинальных версий. Новое поколение консолей представили в конце 2020 года, приближается время потенциального обновления. Из интервью главы игрового подразделения Xbox Фила Спенсера изданию Bloomberg стало понятно, что в случае с консолями Xbox Series промежуточного обновления может и не быть: «Это не тот сигнал, который мы получаем сейчас. Сейчас мы вполне довольны тем оборудованием, которое у нас есть», — отметил Спенсер.

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Довольно интересное дополнение сделали журналисты Digital Foundry в подкасте DF Direct Weekly #116, передаёт Wccftech. Когда в Digital Foundry только знакомились с новым поколением консолей, представители Microsoft уже позиционировали Xbox Series X, как промежуточное обновление в новом поколении, а Series S — как базовую консоль. Однако в конечном итоге старшую модель было решено выпустить сразу же. Это довольно интересное открытие, учитывая разницу между моделями и то, что разработчики иногда высказывают недовольство из-за дополнительных сложностей при оптимизации игр для Series S.





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Что касается конкурента, компания Sony официально не заявляла о каких-либо планах по выпуску улучшенной PlayStation 5, но инсайдеры говорят, что разработка более производительной версии ведётся, а окончательное решение о выпуске будет зависеть от множества факторов, в частности, экономической целесообразности. На текущий момент инсайдеры ожидают появление несколько переработанной версии консоли со съёмным дисководом.