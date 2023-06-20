В предыдущих поколениях игровые консоли Microsoft и Sony получали аппаратное обновление в середине жизненного цикла, примерно через 3…4 года после выхода оригинальных версий. Новое поколение консолей представили в конце 2020 года, приближается время потенциального обновления. Из интервью главы игрового подразделения Xbox Фила Спенсера изданию Bloomberg стало понятно, что в случае с консолями Xbox Series промежуточного обновления может и не быть: «Это не тот сигнал, который мы получаем сейчас. Сейчас мы вполне довольны тем оборудованием, которое у нас есть», — отметил Спенсер.
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Довольно интересное дополнение сделали журналисты Digital Foundry в подкасте DF Direct Weekly #116, передаёт Wccftech. Когда в Digital Foundry только знакомились с новым поколением консолей, представители Microsoft уже позиционировали Xbox Series X, как промежуточное обновление в новом поколении, а Series S — как базовую консоль. Однако в конечном итоге старшую модель было решено выпустить сразу же. Это довольно интересное открытие, учитывая разницу между моделями и то, что разработчики иногда высказывают недовольство из-за дополнительных сложностей при оптимизации игр для Series S.
Что касается конкурента, компания Sony официально не заявляла о каких-либо планах по выпуску улучшенной PlayStation 5, но инсайдеры говорят, что разработка более производительной версии ведётся, а окончательное решение о выпуске будет зависеть от множества факторов, в частности, экономической целесообразности. На текущий момент инсайдеры ожидают появление несколько переработанной версии консоли со съёмным дисководом.
- Источники
- DF Direct Weekly #116, YouTube
- Bloomberg
- Wccftech