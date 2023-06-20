Стал доступен первый стабильный релиз Opera One — нового браузера Opera Software, тестовая версия которого была представлена в апреле этого года. Основные нововведения достаточно подробно рассматривались уже тогда, но к релизу появились дополнительные подробности, в частности про встроенный в браузер искусственный интеллект (ИИ), имя которого Aria.
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В основе Aria движок Opera под названием Composer AI и технологии OpenAI, Aria может анализировать информацию из Интернета в реальном времени, помогая пользователю разбираться в различных вопросах, поддерживаются контекстные подсказки. ИИ может генерировать текст и код, превосходно знает всю документацию браузера. Aria бесплатна, но для доступа к ИИ нужно зарегистрировать учётную запись Opera. В браузере с Aria можно взаимодействовать через новую командную строку, которая в Windows вызывается сочетанием клавиш Ctrl и /, а на системах Mac — сочетанием cmd и /. Также ИИ доступен на боковой панели.
В числе других новых функций Opera One острова вкладок Tab Islands для объединения вкладок в группы по определённой тематике. Группы можно сворачивать и разворачивать, перемещать, помечать разными цветами. Также Opera One использует новый модульный дизайн и архитектуру с многопоточным компоновщиком — это повышает производительность и закладывает основу для будущих изменений, создания гибкого адаптивного браузера с технологиями на базе ИИ.