ИИ бесплатен, но для доступа требуется регистрация учётной записи Opera.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Стал доступен первый стабильный релиз Opera One — нового браузера Opera Software, тестовая версия которого была представлена в апреле этого года. Основные нововведения достаточно подробно рассматривались уже тогда, но к релизу появились дополнительные подробности, в частности про встроенный в браузер искусственный интеллект (ИИ), имя которого Aria.

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В основе Aria движок Opera под названием Composer AI и технологии OpenAI, Aria может анализировать информацию из Интернета в реальном времени, помогая пользователю разбираться в различных вопросах, поддерживаются контекстные подсказки. ИИ может генерировать текст и код, превосходно знает всю документацию браузера. Aria бесплатна, но для доступа к ИИ нужно зарегистрировать учётную запись Opera. В браузере с Aria можно взаимодействовать через новую командную строку, которая в Windows вызывается сочетанием клавиш Ctrl и /, а на системах Mac — сочетанием cmd и /. Также ИИ доступен на боковой панели.

В числе других новых функций Opera One острова вкладок Tab Islands для объединения вкладок в группы по определённой тематике. Группы можно сворачивать и разворачивать, перемещать, помечать разными цветами. Также Opera One использует новый модульный дизайн и архитектуру с многопоточным компоновщиком — это повышает производительность и закладывает основу для будущих изменений, создания гибкого адаптивного браузера с технологиями на базе ИИ.

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Источники Opera gHacks