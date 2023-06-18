Ассортимент видеокарт в каталоге на сайте компании MSI пополнили GeForce RTX 4060 в различных исполнениях, сообщает VideoCardz. На момент написания это четыре модели, относящиеся к линейкам Gaming или Ventus 2X Black.
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В числе особенностей новой линейки Gaming производитель отмечает применение фирменной системы охлаждения Twin Frozr 9: медная пластина в основании для отвода тепла от графического процессора и чипов памяти, в основании плотный массив тепловых трубок с квадратным сечением, радиатор с пластинами Wave Curved 2.0 для повышения эффективности охлаждения и снижения шума, вентиляторы TORX 5.0 с замкнутыми по периферии наборами лопастей для повышения давления и расхода воздуха. Варианты Ventus 2X Black проще, для них заявлено применение двух вентиляторов TORX 4.0 и меньшие частоты.
Источник: MSI
Модели Gaming будут доступны в двух вариантах: с заводским разгоном и без него. Программное обеспечение MSI позволяет дополнительно повысить частоты. Для варианта Gaming X заявлена Boost частота 2595 МГц, которую можно повысить до 2610 МГц в приложении MSI Center. Для варианта Gaming эти же значения 2460 и 2475 МГц. В случае Ventus 2X Black пиковые частоты заявлены на уровне 2475 и 2505 МГц для базовой и OC модели соответственно.
Источник: MSI
NVIDIA официально подтвердила начало продаж GeForce RTX 4060 в конце месяца, 29 июня. Рекомендованная цена начинается от 299 долларов США. По информации VideoCardz, среди рассмотренных вариантов от MSI столько будут стоить модели без OC и X в названии. Обзоры на них ожидают 28 июня.
- Источники
- MSI
- VideoCardz