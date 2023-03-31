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Colorful выпускает лимитированную серию iGame GeForce RTX 4090 LAB OC с отборными чипами
В комплекте печатная плата в качестве сувенира.
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Китайская компания Colorful подготовила в серии видеокарт iGame GeForce RTX 4090 лимитированное исполнение LAB OC. Видеокарта была разработана при участии команды профессиональных оверклокеров iGame Joint Lab. Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно, но ценник явно будет немалый. Внешне исполнение LAB похоже на Vulcan White, отмечает VideoCardz, обращая внимание, что видеокарта получила аналогичные частоты графического процессора до 2625 МГц и один 16-контактный разъем питания. В основе видеокарты печатная плата индивидуальной разработки с подсистемой питания 24+4. Графические процессоры для серии LAB специально отобраны в результате тщательных испытаний. Лимит мощности стандартной прошивки составит 515 Вт.

Источник: Colorful

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Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB получила систему охлаждения с тремя вентиляторами и занимает три слота расширения, длина видеокарты 348,5 мм. В комплекте присутствует RGB-панель с логотипом iGame LAB и ЖК-панель, обе крепятся к видеокарте с помощью магнитов, а дисплей можно использовать отдельно. Кроме того, покупатели получат в качестве сувенира печатную плату видеокарты без установленных компонентов.

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Видеокарта уже заняла первое место в различных тестах 3DMark, включая Time Spy , где она была разогнана примерно до 3,5 ГГц при охлаждении жидким азотом.

Источники
Colorful
Wccftech
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #colorful
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