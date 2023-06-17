Стандартные модели месяцем позже.

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Jeremy Bezanger, Unsplash

Похоже, инсайдеры были правы и во второй половине года Intel представит сразу несколько семейств новых настольных и мобильных процессоров: Raptor Lake Refresh и Meteor Lake. Сроки выпуска не объявлены, но презентацию ожидают на мероприятии Innovation 2023 в конце сентября. В таком случае, продажи могут начать уже в октябре. Так считает и китайский блогер ECSM, опубликовавший на своей странице в bilibili предполагаемый график выпуска, сообщает VideoCardz. В октябре инсайдер ожидает настольные Raptor Lake Refresh с разблокированным множителем, в ноябре-декабре — стандартные модели. Брендинг этих процессоров должен остаться прежним, например, флагман может называться Core i9-14900K.

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Мобильные Meteor Lake-H инсайдер ожидает в четвёртом квартале текущего года и к ним уже будет применяться новый брендинг Core Ultra. Массовой мобильной линейке Core ранее приписывали процессоры Raptor Lake-U Refresh.

Кроме этого, инсайдер утверждает, что Intel может обновить в начале следующего года процессоры для рабочих станций Xeon W, выпустив линейки W2500 и W3500, а настольные варианты Meteor Lake-S всё-таки не появятся. Следующим обновлением настольный платформы будут процессоры Arrow Lake-S, которые могут появиться в конце 2024 или начале 2025 года.

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Что касается настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, некоторые производители материнских плат уже приступили к выпуску обновлённых BIOS.