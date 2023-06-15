Похоже, можно установить даже 56-ядерник.

Ассортимент материнских плат для рабочих станций от компании ASRock пополнила интересная модель — Deep Micro-ATX плата W790D8UD-1L1N2T/BCM для процессоров Intel Xeon W-2400 и W-3400 семейства Sapphire Rapids. Плата позволит собрать в компактном форм-факторе систему даже на базе 56-ядерных процессоров Xeon w9, производитель заявляет поддержку моделей с максимальным TDP до 350 Вт включительно, а восемь разъёмов DIMM позволят установить до 256 ГБ оперативной памяти при использовании специальных «многоэтажных» модулей RDIMM-3DS. Как отмечает VideoCardz, фактически это первая материнская плата Intel W790 в таком малом форм-факторе, её размеры составляют 264×266 мм и при этом она имеет четыре полноразмерных слота PCIe Gen 5 для карт расширения.

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Что ещё может быть интересно, на материнской плате есть два порта OCuLink. Разработанный PCI-SIG стандарт кабеля OCuLink является альтернативой Thunderbolt и позволяет подключать по шине PCI Express внешние устройства хранения или платы расширения. В новых портативных игровых консолях OCuLink тоже используется и позволяет подключать внешние видеокарты, значительно увеличивая возможности портативных устройств. Цена и сроки начала продаж платы не уточняются.

Источники ASRock VideoCardz