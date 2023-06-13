Radeon RX 6600 подойдёт для современных игр в разрешении 1080p.

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

Abdullah Abid, Unsplash

После выхода новых видеокарт среднего сегмента за рубежом стала отчётливее прослеживаться тенденция снижения цен на модели предыдущего поколения. С тех пор, как AMD выпустила Radeon RX 7600 за 269 долларов, RX 6600 существенно потеряла в цене. Исполнение ASRock Challenger является одним из самых доступных, в США приобрести такую RX 6600 с промокодами можно уже за 180 долларов, сообщает VideoCardz. В Европе эта же модель подешевела за две недели на 30 евро и сейчас стоит около 209 евро.

реклама

Снижение цен на модели Radeon RX 6600 обусловлено не только выходом более современного аналога, но и появлением видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060, по слухам, базовая модель появится в продаже уже 29 июня по цене 299 долларов. Большой вклад в движение цен вносит Intel, дискретные видеокарты Arc с обновлением драйверов стали ощутимо лучше и подешевели, Arc A750 можно найти за 239 долларов и дешевле, недавно обсуждалось свежее сравнение этой модели с Radeon RX 7600. Остаётся надеяться, что цены начнут движение в меньшую сторону и на российском рынке.

Стоит напомнить, что AMD Radeon RX 6600 оснащена урезанным графическим процессором Navi 23 с 1792 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битным интерфейсом. Это бюджетная модель с относительно низким энергопотреблением 132 Вт и урезанным до 8 линий интерфейсом PCIe Gen 4, что может негативно повлиять на производительность при использовании карты со старыми платформами, поддерживающими только PCIe Gen 3.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

AMD позиционирует Radeon RX 6600, как видеокарту для игр на высоких или максимальных настройках в 1080p, накануне компания рассказала о преимуществе RX 6750 XT над NVIDIA RTX 4060 Ti в 1440p.

Источники VideoCardz