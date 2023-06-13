После выхода новых видеокарт среднего сегмента за рубежом стала отчётливее прослеживаться тенденция снижения цен на модели предыдущего поколения. С тех пор, как AMD выпустила Radeon RX 7600 за 269 долларов, RX 6600 существенно потеряла в цене. Исполнение ASRock Challenger является одним из самых доступных, в США приобрести такую RX 6600 с промокодами можно уже за 180 долларов, сообщает VideoCardz. В Европе эта же модель подешевела за две недели на 30 евро и сейчас стоит около 209 евро.
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Снижение цен на модели Radeon RX 6600 обусловлено не только выходом более современного аналога, но и появлением видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060, по слухам, базовая модель появится в продаже уже 29 июня по цене 299 долларов. Большой вклад в движение цен вносит Intel, дискретные видеокарты Arc с обновлением драйверов стали ощутимо лучше и подешевели, Arc A750 можно найти за 239 долларов и дешевле, недавно обсуждалось свежее сравнение этой модели с Radeon RX 7600. Остаётся надеяться, что цены начнут движение в меньшую сторону и на российском рынке.
Стоит напомнить, что AMD Radeon RX 6600 оснащена урезанным графическим процессором Navi 23 с 1792 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битным интерфейсом. Это бюджетная модель с относительно низким энергопотреблением 132 Вт и урезанным до 8 линий интерфейсом PCIe Gen 4, что может негативно повлиять на производительность при использовании карты со старыми платформами, поддерживающими только PCIe Gen 3.
AMD позиционирует Radeon RX 6600, как видеокарту для игр на высоких или максимальных настройках в 1080p, накануне компания рассказала о преимуществе RX 6750 XT над NVIDIA RTX 4060 Ti в 1440p.
- Источники
- VideoCardz