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Radeon RX 6600 дешевеет после выхода новых видеокарт — за рубежом карту можно найти за 180 долларов
Radeon RX 6600 подойдёт для современных игр в разрешении 1080p.
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Abdullah Abid, Unsplash

После выхода новых видеокарт среднего сегмента за рубежом стала отчётливее прослеживаться тенденция снижения цен на модели предыдущего поколения. С тех пор, как AMD выпустила Radeon RX 7600 за 269 долларов, RX 6600 существенно потеряла в цене. Исполнение ASRock Challenger является одним из самых доступных, в США приобрести такую RX 6600 с промокодами можно уже за 180 долларов, сообщает VideoCardz. В Европе эта же модель подешевела за две недели на 30 евро и сейчас стоит около 209 евро.

Источник: VideoCardz и Newegg

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Снижение цен на модели Radeon RX 6600 обусловлено не только выходом более современного аналога, но и появлением видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060, по слухам, базовая модель появится в продаже уже 29 июня по цене 299 долларов. Большой вклад в движение цен вносит Intel, дискретные видеокарты Arc с обновлением драйверов стали ощутимо лучше и подешевели, Arc A750 можно найти за 239 долларов и дешевле, недавно обсуждалось свежее сравнение этой модели с Radeon RX 7600. Остаётся надеяться, что цены начнут движение в меньшую сторону и на российском рынке.

Стоит напомнить, что AMD Radeon RX 6600 оснащена урезанным графическим процессором Navi 23 с 1792 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битным интерфейсом. Это бюджетная модель с относительно низким энергопотреблением 132 Вт и урезанным до 8 линий интерфейсом PCIe Gen 4, что может негативно повлиять на производительность при использовании карты со старыми платформами, поддерживающими только PCIe Gen 3.

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AMD позиционирует Radeon RX 6600, как видеокарту для игр на высоких или максимальных настройках в 1080p, накануне компания рассказала о преимуществе RX 6750 XT над NVIDIA RTX 4060 Ti в 1440p.

Источники
VideoCardz
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AMD рассказала о преимуществе RX 6750 XT над RTX 4060 Ti в 1440p при одинаковой цене
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Старая истина памяти много не бывает.
AMD рассказала о преимуществе RX 6750 XT над RTX 4060 Ti в 1440p при одинаковой цене
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