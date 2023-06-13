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AMD рассказала о преимуществе RX 6750 XT над RTX 4060 Ti в 1440p при одинаковой цене
При этом NVIDIA позиционировала свою видеокарту для 1080p разрешения.
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AMD продолжает наседать на конкурента, акцентируя внимание на важности большего объёма видеопамяти при выборе современной видеокарты. Накануне компания попыталась объяснить, почему Radeon RX 6750 XT является лучшей инвестицией, чем новая GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ от NVIDIA. Проанализировав статистику аппаратного обеспечения Steam, в компании пришли к выводу, что дисплеи с разрешением 1440p — самый быстрорастущий сегмент среди геймеров.

Статистика по оборудованию пользователей Steam за май 2023 года. Разрешение монитора.
Источник: Steam, Valve

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В мае среди пользователей Steam доля владельцев 1440p дисплеев составила 12,88%, месячный прирост 0,39%. Для сравнения, доля владельцев дисплеев с разрешением 1080p составила 64,33%, но их количество в июне сократилось на 0,19%. В AMD считают дисплеи 1440p лучшим выбором для киберспорта и игр класса AAA на сегодняшний день, рекомендуя под это разрешение видеокарты с 12 ГБ видеопамяти.

Источник: AMD Community

На прошлой неделе в Сети заметили подготовку некоторыми производителями видеокарт более доступных вариантов Radeon RX 6750 XT, похоже, специалисты были правы в своих предположениях об усилении конкуренции с GeForce RTX 4060 Ti. На самом деле, уже сейчас зарубежные цены RX 6750 XT и RTX 4060 Ti равны, в мае на торговой площадке Newegg самые недорогие варианты стоили по 399 долларов США.

Источник: AMD Community

AMD демонстрирует, что при равной цене преимущество RX 6750 XT достигает 28% по средней частоте кадров в Far Cry 6 при 1440p разрешении, ультра настройках графики и трассировке лучей в высоком качестве. По редким событиям решение AMD лучше на 87%, обеспечивая более плавный геймплей. Далее в AMD акцентируют внимание на ещё одной проблеме при недостатке видеопамяти: непрогрузке текстур или снижении их качества.

Стоит отметить, что в презентации GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ компания NVIDIA не позиционировала видеокарту, как решение для 1440p, а называла её «чемпионом по производительности в 1080p», акцентируя внимание, что по статистике Steam подавляющее большинство пользователей владеет 1080p мониторами. Тем не менее, рекомендованная цена видеокарты начинается от 399 долларов, а AMD утверждает, что за те же деньги Radeon RX 6750 XT пригодна для 1440p. Более того, есть RX 6700 XT, которая чуть медленнее, но стоит дешевле, сохраняя преимущество в виде 12 ГБ видеопамяти. При этом AMD отлично чувствует себя и в других сегментах, противопоставляя GeForce RTX 4070 такие модели, как Radeon RX 6800 XT и RX 6950 XT, а в премиум сегменте уверенно себя чувствуют Radeon RX 7900 XTX и XT.

Источник: AMD Community
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Что касается предложений AMD для 1080p гейминга, здесь компания использует 8 ГБ видеопамяти, ориентируясь на высокие/максимальные настройки графики. В диапазоне 209…269 долларов США доступны Radeon RX 6600 и 6600 XT, а также новая RX 7600.

Источники
AMD Community
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