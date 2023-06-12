Известный в прошлом бренд Abit возродился и под ним снова выпускается различная электроника и компьютерные комплектующие. Как напоминают ComputerBase и TechPowerUp, более 20 лет назад тайваньская компания Abit была в числе крупнейших производителей материнских плат для энтузиастов, но вследствие финансовых проблем в 2008 году вошла в состав Universal Scientific Industrial (USI) из Китая. После поглощения Abit более не производила материнские платы и бренд исчез из поля зрения в 2012 году, завершив поддержку выпущенных ранее продуктов. Возвращение последовало в 2019 году, на одном из сайтов говорится следующее: «После долгосрочной внутренней стратегической реструктуризации 16 мая 2019 года компания была учреждена на материковом Китае как Abit Electronics (Shenzhen) Co., Ltd».
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Возвращение Abit привлекло больше внимания только сейчас, когда на рынке появились платы на свежем чипсете Intel B760. На одну из них обратил внимание Twitter* блогер @momomo_us — это Mini-ITX модель AB-B760ITX. Плата поставляется в двух вариантах, с чёрным и белым текстолитом (к слову, только что в Сети заметили первую видеокарту с розовой печатной платой). В основе AB-B760ITX 8-слойная печатная плата, используется 10-фазная подсистема питания, присутствует два слота для установки модулей DDR4, есть слот M.2 с поддержкой NVMe накопителей PCIe Gen 4. Для видеокарты предусмотрен слот PCIe Gen 4 x16. На сайт компании, указанный в описании платы, попасть не удалось, но на ассортимент продукции можно взглянуть в каталоге торговой площадки JD.
- Источники
- abit.top и JD.com
- ComputerBase и TechPowerUp
- @momomo_us, Twitter*
- * заблокирован в РФ