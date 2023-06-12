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Microsoft представила Xbox Series S в цвете Carbon Black с внутренним накопителем на 1 ТБ
За рубежом продажи начнутся в сентябре.
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Dawit, Unsplash

Microsoft представила новую версию младшей игровой консоли нового поколения Xbox Series S Carbon Black — консоль и геймпад выполнены в карбоново-чёрном цвете. Но оформление не единственное и, пожалуй, не главное изменение, новинке увеличили объём встроенного накопителя до 1 ТБ, как у старшей версии Series X. О каких-либо других изменениях в спецификациях не сообщается, внутри по-прежнему должен трудиться 8-ядерный и 16-поточный APU от компании AMD с интегрированной графикой RDNA 2.

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Цена Xbox Series S Carbon Black составляет 349 долларов США, оригинальная модель стартовала в продаже за 299 долларов, не трудно посчитать, что дополнительные 500 ГБ покупатель получает за 50 долларов и это дешевле, чем покупка фирменной карты расширения, которая теперь доступна не только от Seagate, но и от Western Digital.

За рубежом на Xbox Series S Carbon Black уже можно оформить предварительный заказ, продажи консоли начинаются 1 сентября, в преддверии релиза Starfield и Forza Motorsport, отмечает The Verge.

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Источники
Microsoft
The Verge
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#microsoft #игровые консоли #xbox series s #xbox series
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