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Western Digital представила карты расширения для игровых консолей Xbox Series
Ранее они были доступны только от Seagate.
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Возможность расширения памяти на игровых консолях Xbox Series X и S реализована довольно спорно. Внешние накопители со скоростью, сравнимой с внутренним накопителем Xbox Series, и позволяющие запускать все игры выпускала только одна компания — Seagate. Более того, данные накопители имеют разъём CFexpress, что ограничивает область их применения, но, если это уже не изменить, то расширить ассортимент накопителей не мешало бы, подключив других производителей. Это произошло, появилась первая альтернатива картам расширения Seagate. Компания Western Digital выпускает два накопителя WD_BLACK для Xbox Series объёмом 500 ГБ и 1 ТБ, сообщает Eurogamer и The Verge.

Так выглядит карта WD_BLACK C50 при подключении к Xbox Series S. Источник: Western Digital

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На зарубежном сайте Western Digital новинки уже доступны, WD_BLACK C50 объёмом 500 ГБ оценивается в 79,99 долларов США, а вариант на 1 ТБ — 149,99 долларов. Это примерно 6500 и 12200 рублей соответственно по курсу на момент написания и без учёта НДС. Зарубежные журналисты отмечают, что карта на 512 ГБ стоит дешевле аналога конкурента, кроме того покупатели WD_BLACK C50 получат месяц подписки Xbox Game Pass Ultimate.

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Также журналисты напоминают, хотя Xbox Series X/S и позволяют подключить внешние накопители через USB, новейшие игры на них можно только хранить, для запуска игра должна находиться на встроенном накопителе Xbox Series или быстром внешнем накопителе от Seagate или теперь Western Digital. На внешнем накопителе, подключённом через USB, должен быть доступен запуск старых игр с обратной совместимостью: от Xbox One, Xbox 360 и оригинальной Xbox.

Источники
Western Digital
Eurogamer
The Verge
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#ssd #xbox #western digital #xbox series #карты расширения
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