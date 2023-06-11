Видеокарта должна была появиться в июле.

NVIDIA планировала выпустить видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ и базовую RTX 4060 8 ГБ в июле, но по информации инсайдеров, дебют младшей модели класса «60» может состояться раньше, в конце этого месяца. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдера MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), также отмечая, что ещё до недавнего времени начало продаж RTX 4060 8 ГБ было запланировано на первые недели следующего месяца.

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Официально информация не подтверждена, по мнению специалистов, NVIDIA могла принять такое решение на фоне слабых продаж 8-гиговой версии GeForce RTX 4060 Ti. Вероятно, компания планирует снизить цены данных моделей и поэтому хочет раньше выпустить RTX 4060 по рекомендованной цене от 299 долларов США. Версия RTX 4060 Ti на 8 ГБ появилась в продаже по цене от 399 долларов, а предстоящей RTX 4060 Ti на 16 ГБ назначена цена от 499 долларов. Что касается последней, о каких-либо изменениях в сроках выхода не сообщается.

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В числе основных характеристик GeForce RTX 4060 8 ГБ: 3072 CUDA ядер, повышение частоты до 2,4 ГГц, 128-битная GDDR6 с чипами 17 Гбит/с и энергопотребление около 115 Вт.

Источники @Zed__Wang, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ