Популярный кроссплатформенный бенчмарк Geekbench обновился до версии 6.1 и теперь пользователям нужно быть внимательнее при сравнении результатов — на новой версии оценки производительности процессора выше. Ожидается, что однопоточные оценки подрастут примерно на 5%, а многопоточные — на 10%. Точная величина зависит от конфигурации системы, например, если процессор поддерживает инструкции AV512-FP16 и SVE, которые в Geekbench 6.1 задействовали в тестах обработки изображений и машинного обучения, вероятно, прибавка будет больше.
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Также в новой версии бенчмарка преимущество должны получить процессоры с количеством ядер более 12, тестовые алгоритмы размытия фона и обнаружения линии горизонта были обновлены, чтобы улучшить производительность на таких процессорах, как AMD Ryzen Threadripper и Intel Xeon.
Как отмечают в VideoCardz, обновление бенчмарка увеличит погрешность в общей статистике, но только временно, пока количество результатов Geekbench 6.1 не станет преобладающим. Подробнее об изменениях можно узнать в примечаниях к выпуску.
- Источники
- Geekbench
- VideoCardz