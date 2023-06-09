Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения привлекают всё больше внимания владельцев флагманских видеокарт, тепловыделение которых продолжает увеличиваться от поколения к поколению. Современные видеокарты обладают TDP до 600 Вт, у некоторых вариантов для энтузиастов значения ещё больше. Одни производители разрабатывают моноблочные жидкостные системы, которые будут полностью устанавливаться на видеокарту, другие совершенствуют решения с внешними радиаторами. Немецкий производитель систем жидкостного охлаждения LYNK+ представил новый модульный концепт для видеокарт AMD и NVIDIA, устройства были рассмотрены YouTube блогером Der8auer, сообщает Wccftech.
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Основной радиатор изготавливается из алюминия литьём под давлением, область графического процессора обрабатывается на ЧПУ станке для формирования теплообменной поверхности с микроканальной структурой. На выбор доступны 240- и 360-мм внешние радиаторы, конструкция которых включает насос и дополнительные элементы системы, включая карманы для улавливания пузырьков воздуха. Пожалуй, главная особенность — это разъёмные соединения, которые и делают систему модульной. Шланги просто и быстро подсоединяются к водоблоку, в потребительской версии компания планирует реализовать удобную и надёжную систему фиксации. Модульная конструкция позволит отсоединить радиатор без необходимости извлечения видеокарты и слива жидкости, при необходимости можно расширить контур, а при покупке новой видеокарты заменить водоблок, оставив внешнюю часть прежней.
Температура графического процессора демонстрационной AMD Radeon RX 7900 XTX с 360-мм системой LYNK+ не превысила 50°C в Furmark, температура самой горячей точки была близка к 75°C — достойные результаты. Сколько может стоить такая система, не уточняется.
- Источники
- Der8auer, YouTube
- Wccftech